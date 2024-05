Summerbreeze – Pride Warm Up Lovepop Space

Seit vielen Jahren veranstaltet die LOVEPOP Stuttgart in enger Zusammenarbeit mit der IG CSD

Stuttgart e.V. ein PRIDE WARM UP zur STUTTGART PRIDE. Immer ca. einen Monat vor dem

eigentlichen Stuttgarter Pride-Wochenende wird sich für die Pride warmgetanzt.

2024 will die LOVEPOP nun neue Wege gehen und das Warm Up erstmals nicht nur nachts in den

Clubs mit Eintritt, sondern auch schon tagsüber ab 16 Uhr als ein kleines, öffentliches

„Strassenfest“ bei freiem Eintritt im Innenhof des White Noise und des Breitengrad 17 unter

freiem Himmel feiern. Wir wollen hiermit ein breiter gefächertes Publikum erreichen, nicht nur

Menschen aus der LGBTTIQ - Community.

----------------------------------------------------

Bevor es ab 22 Uhr in den Clubs weitergeht, spielen unter freiem Himmel ab 16 Uhr die

Stuttgarter DJs IMMI BAKES & TIFFANY LA FOX elektronische Hintergrundmusik, die Stuttgarter

Drag-Ikone VAVA VILDE und FALABARES sorgen für Animation & Showprogramm.

Für das leibliche Wohl sorgt das Breitengrad 17 mit einem asiatischen Essensstand, es gibt Bars

und Eis. Die IG CSD Stuttgart ist mit einem grossen Infostand vertreten.

Das Clubprogramm im Breitengrad 17. feieren wir mit THUG LADY

aus dem Stuttgarter Club Sunny High zu Gast. An ihrer Seite steht VIPER3000 aus dem

Karlsruher Club P8. Beide spielen erstmals bei der Lovepop, der Sound ist eine Mischung aus

klassischem HipHop, Rap, Acid House & Breakbeats.