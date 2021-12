Lovepop im White Noise

PARTY FOR OPEN MINDED PEOPLE

QUEER - STRAIGHT - WHATEVER

WHITE NOISE BAR |

Wildestyle Pop, Dance, Black & Queer Classics mit

DJane KÄRY

(Buntes Rauschen - Karlsruhe | SchwuLesDance - Freiburg | Lovepop - Stuttgart & Augsburg)

WHITE NOISE CLUB |

LOVEPOP loves CLIMAX INSTITUTES

House in all seinen Facetten mit den Climax-DJs

KITI ARSA

(Climax Inst. - Stuttgart | Ozon - Pforzheim | Fridas Pier - Stuttgart)

CLOCHARD

(Climax Inst., Romantica & Kowalski - Stuttgart | Kulturbetrieb Zappa - Schwäbisch Gmünd)

MICHAEL "CLASH" GOTTSCHALK

(CEO & Founder Climax Inst., Fridas Pier, Kowalski - Stuttgart)

Visuals by

VIKAMIN

Ab Januar 2022 gibt es eine Neuerung bei der Lovepop Stuttgart. In unregelmässigen Abständen laden wir befreundete Clubs, VeranstalterInnen & Labels zur Lovepop ein, um den elektronischen Floor im White Noise Club zu gestalten. Unter dem Namen “LOVEPOP loves CLIMAX INSTITUTES” macht am 08. Januar das Climax, eine 25 Jahre alte Stuttgarter Club-Legende, den Anfang. Die Climax Crew mit den DJs KITI ARSA, CLOCHARD & MICHAEL “CLASH” GOTTSCHALK bringt den Club mit feinstem House in all seinen Facetten zum Beben. Wer die Stimmung im Climax kennt, weiss was Sache ist.

Und als besonderes Bonbon bringt das Climax-Team den Video-Artist VIKAMIN mit, der die Optik des White Noise Clubs in ein neues Licht setzt.

In der White Noise Bar haben wir DJane KÄRY aus Frankfurt, u.a. die Macherin der Partyreihe “Buntes Rauschen” in Karlsruhe und oft gebuchte DJane auf vielen queeren Parties in der ganzen Republik, zu Gast. Sie versorgt die Crowd mit Pop durch fast alle Sparten, von Dance, über RnB, Hip Hop & Black bis hin zu Queer Classics.

Übrigens, ab Februar 2022 finden die regelmässigen Lovepop-Termine im White Noise IMMER am ersten Samstag im Monat statt.

---------------------------------------

Corona:

Auf Grund der derzeitigen Lage behalten wir uns auch eine kurzfristige Absage der Veranstaltung vor.

Bitte beachtet die am Tag der Veranstaltung geltenden Corona-Regeln und Einlassmodalitäten. Wir werden sie rechtzeitig hier in der Veranstaltung bekanntgeben.

---------------------------------------

Die zentrale Kasse für Club & Bar befindet sich links neben dem Zugang zur White Noise Bar.

Die Garderobe ist im White Noise Club, die Kapazität ist leider sehr begrenzt.

---------------------------------------

Nutzt bitte den ÖPNV:

U1 | U2 | U4 | U9 | U11 | U14

BUS: 43 | 44 | N1 | N2

Alle Haltestelle Rathaus | Infos unter: www.vvs.de