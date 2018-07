♥ LOVEPOP SOMMERFRISCHE | CSD COOL DOWN ♥LOVEPOP AUSNAHMSWEISE AM 3. SAMSTAG UND IN 2 LOCATIONS!

► Biergarten Höhenberg

Ab 18.00 Uhr gemütlich chillen, trinken, essen & tratschen bei fluffiger Lovepop-Hintergrundbeschallung. Eintritt frei | Besucher erhalten an der Biergartenkasse einen Gutschein für ermässigten Eintritt (4€) im Lehmann Club.

BIERGARTEN HÖHENBERG IM KILLESBERGPARK

Stresemannstr.39 (neben dem Perkins Park) 70191 Stuttgart

www.höhenberg-stuttgart.de

► Lehmann Club

Ab 23.00 Uhr Wildstyle Pop, HipHop, Electro, Indie & Queer Classics mit DJ NT (Kantine & Rockfabrik Augsburg) Eintritt bis 24.00 Uhr 6€, danach 8€. Mit Gutschein vom Höhenberg 4€.Welcomeshot vom CSD Stuttgart Team | Eis for free | Tequila Sunrise nur 6€

LEHMANN CLUB

Seidenstr. 20 (Bosch-Areal UG)

70174 Stuttgart

www.lehmannclub.de

Sommerlich gechillt und gefeiert wird am 18. August 2018 ab 18.00 Uhr bei der LOVEPOP SOMMERFRISCHE , CSD COOL DOWN Party. Aususnahmsweise wird diesmal am 3ten statt am 2ten Samstag in Stuttgart lovegepoppt und dazu noch das Ende der CSD Saison gefeiert!Bevor ab 23.00 Uhr im Lehmann Club zu DJ NT´s kunterbunten Lovepop-Sound das Tanzbein geschwungen wird, gibt es ab 18.00 Uhr eine chillig-lockere Runde im Biergarten Höhenberg im Killesberg-Park. Die Lovepopper treffen sich dort - bei freiem Eintritt - zum Essen, Trinken & Tratschen unter der großen Kastanie bei fluffiger Lovepop-Hintergrundbeschallung. Die Biergartenbesucher erhalten an der Biergartenkasse einen Gutschein für ermäßigten Eintritt (4€) im Lehmann Club. Da ein Teil des Biergartens überdacht ist kann uns auch ein Regenschauer bei der Feierei nicht stören.Im Lehmann gibt es dann, zusätzlich zum obligatorischen Welcome-Shot vom CSD-Team, lecker Eis gratis sowie sommerliche Getränkespecials (z.B. Tequila Sunrise für 6€).Lovepop & Höhenberg spenden einen Teil des Erlöses der Lovepop Sommerfrische an den CSD Stuttgart

► ÖPNV HÖHENBERG:U5 | BUS 43Haltestelle Killesberg, dann 10 Minuten Fussweg durch den Park (unterer Hauptweg). Die Buslinie 43 bringt euch dann anschliessend auch direkt zum Lehmann (Haltestelle Berliner Platz)

► ÖPNV LEHMANN CLUB:U2 | U4 | U14 | U29 | U34BUS: 41 | 43 | N2Alle Haltestelle Berliner Platz | Infos unter: www.vvs.de

► MEHR INFOS ZUR LOVEPOP UNTER:

www.lovepop.info

www.facebook.com/lovepopstuttgart

www.facebook.com/groups/LovepopStuttgart

www.gayromeo.com/Lovepop_Stuttgart

