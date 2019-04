Lovepop vs Lovehouse

Im White Noise Club haben wir am 11. Mai nach längerer Zeit mal wieder Djane SIMONÉ aus Heidelberg zu Gast. Sie zählt zu den am meisten gebuchten DJanes der Republik, so ist sie z.B. seit Jahren auf der Nature One regelmässig gebucht.

Aber auch auf vielen queeren Parties ist sie gerne gesehen. In Stuttgart ist sie noch aus Comix und L-word Zeiten in bester Erinnerung. Von ihr gibt es feinste Housetunes & Electronic Classics.

Auf dem LOVEPOP Floor in der White Noise Bar gibt es wie fast immer den gewohnt fluffigen Lovepop-Sound von DJ NT aus Augsburg. Er spielt quer durch fast alle Genres von Pop, Dance, Indie bis hin zu Electro. Hier kipptRihanna dann schon mal nen Jägermeister mit Deichkind, Lady Gaga wagt ein Tänzchen mit Robin Schulz und Sia geht mit Missy Elliott steil auf The Weeknd!

Los geht es um 23.00 Uhr. Der Eintritt kostet 10 Euro, einen gratis Welcomeshot gibt es bis Mitternacht. Einlass ist ab 18 Jahren möglich.