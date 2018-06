"Loving Vincent"Animiertes Kriminaldrama, in dem die Bilder von Vincent Van Gogh zum Leben erwachen.In Loving Vincent erwachen die Bilder von Vincent van Gogh zum Leben, um den Tod ihres Schöpfers zu untersuchen und dabei zugleich seine Lebensgeschichte zu erzählen.

Nach und nach offenbart sich das ganze Schicksal des Mannes, der mit seiner Kunst einst zur Ikone werden sollte. Die Handlung ist den 800 erhaltenen Briefen entlehnt, die der Künstler im Laufe seines Lebens an Menschen in seinem Umfeld schrieb.Der Film gilt als der erste Animationsfilm in Spielfilmlänge, bei dem Bild für Bild mit realen Personen gedrehte Szenen in Öl nachgemalt wurden. 30 Maler erstellten per Hand 56.800 einzelne Bilder auf Leinwand.

PL, GB 2017, 94 min, FSK 6

Seit über 25 Jahren gibt es in Stuttgart das sogenannte Stadtteilkino Kinovorführungen in öffentlichen Gebäuden durch ehrenamtliche Filmfans. Der Gedanke dahinter war und ist, Kino wieder aus der Innenstadt in die Stadtteile zurückzubringen, gute Filme zu zeigen und Begegnungen zwischen den Bewohnern in den jeweiligen Stadtteilen zu ermöglichen.

Seit Herbst 2015 ist auch das Kulturwerk dabei und zeigt nun einmal im Monat besondere Filme im Blauen Salon. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

