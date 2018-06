Loving Vincent

Van Goghs Bilder werden lebendig - Der erste Spielfilm komplett in Öl gemalt.

Ein Jahr nach dem Tod Vincent van Goghs taucht plötzlich ein Brief des Künstlers an dessen Bruder Theo auf. Der junge Armand Roulin erhält den Auftrag, den Brief auszuhändigen. Zunächst widerwillig macht er sich auf den Weg, doch je mehr er über Vincent erfährt, desto faszinierender erscheint ihm der Maler, der Zeit seines Lebens auf Unverständnis und Ablehnung stieß. War es am Ende gar kein Selbstmord? Entschlossen begibt sich Armand auf die Suche nach der Wahrheit.

GB, Polen 2017, 95 Minuten, FSK: ab 6

stadtteilkino.wordpress.com

Sitzplätze, freie Platzwahl