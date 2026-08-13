LOWERTOWN (USA)

Falls ihr Lowertown – die geheimnisvolle Band rund um Olivia Osby und Avsha Weinberg – noch nicht kennt, ist jetzt der ideale Zeitpunkt, das nachzuholen.

Es hat einige Jahre gedauert, bis das in New York ansässige Duo wieder Luft holen konnte: Nach Jahren voller permanenter Tourneen, eines Bruchs mit ihrem Label und kreativer Frustration, die sowohl ihre Zusammenarbeit als auch ihre Freundschaft belastete, stand die Band kurz vor dem Zerbrechen – ein Neuanfang war unausweichlich.

Ihr neues Album „Ugly Duckling Union“ eröffnet mit einem tiefen, ruhigen Ausatmen von Osby – ein symbolischer Auftakt für ihre bislang reflektierteste, ungefiltertste, eingängigste und zugleich exzentrischste Songsammlung.

„Unser Zuhause waren immer die Menschen, die uns verstehen, und die Musik, die uns das Gefühl gibt, verstanden zu werden“, sagt Osby. „Ich glaube, Avsha und ich waren einfach zwei Außenseiter, die zusammen Dinge erschaffen haben. Und ich habe das Gefühl, dass diese Musik für Menschen wie uns gemacht ist – für die Außenseiter.“

Gerade darin liegt eine besondere Freiheit: im Außenseitertum. Genau davon handelt „Ugly Duckling Union“ letztlich – davon, sich selbst durch Gemeinschaft zu finden und zu befreien. Und was könnte befreiender, selbstironischer und schöner sein, als gemeinsam mit deinem unzertrennlichen Außenseiter-Kumpel ein außergewöhnliches Album aufzunehmen?