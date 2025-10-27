LP – Listening Pleasures – 5 Years Special

Im Zeitalter von Playlisten, Shuffle-Funktion und Spotify schalten wir einen Gang zurück und den Plattenspieler ein.

Bei „Listening Pleasures“ geht es ganz ums Hören: ein Album – eine LP – in voller Länge, komplett am Stück und ohne (Werbe-)Unterbrechung. Denn nur so kann ein Album seine magische Anziehungskraft entfalten, uns bezaubern und in seinen Bann ziehen.

Protagonist*innen der Tübinger Musik-, Kunst- und Kultur­szene prä­sen­tieren ausgesuchte Langspielplatten mit einer kurzen Einführung zu Album, Band und Künstler*innen. In entspanntem Ambiente und bei Kaltgetränken wird relaxt gelauscht und entdeckt, was in der Rille steckt.

5 Years LP Spezial:

Listening Pleasures wird 5 – zum gegebenen Anlass präsentiert LP-Gründer Tommy Schmid das Album »kaleidoscope« (Ninja Tune, 2000) von DJ Food. It’s cookin’ – damit der Abend vollends zum Genuss wird, serviert Timo Dufner begleitend zur Musik Live-Visuals.

Das Electronic-Jazz-Downtempo-Album »kaleidoscope« ist vor 25 Jahren erschienen. Hinter DJ Food stehen u.a. die beiden Produzenten P.C. und Strictly Kev. Die Platte ist ein Highlight im Katalog des britischen Labels Ninja Tune und klingt, obwohl viel gesampelt wird, erstaunlich organisch und psychedelisch. Auf dem Stück »The Ageing Young Rebel« ist Ken Nordine (1920–2019) – ein US-amerikanischer Synchronsprecher und Aufnahmekünstler – der vor allem für seine Reihe von Word-Jazz-Alben bekannt war, zu hören.