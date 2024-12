LP – Listening Pleasures

Im Zeitalter von Playlisten, Shuffle-Funktion und Spotify schalten wir einen Gang zurück und den Plattenspieler ein. Bei »Listening Pleasures« geht es ganz ums Hören: ein Album – eine LP – in voller Länge, komplett am Stück und ohne (Werbe-)Unterbrechung. Denn nur so kann ein Album seine magische Anziehungskraft entfalten, uns bezaubern und in seinen Bann ziehen.

Protagonist*innen der Tübinger Musik-, Kunst- und Kultur­szene prä­sen­tieren ausgesuchte Langspielplatten mit einer kurzen Einführung zu Album, Band und Künstler*innen. In entspanntem Ambiente und bei Kaltgetränken wird relaxt gelauscht und entdeckt, was in der Rille steckt.

Markus Bella (unter seinem Pseudonym »Le Marquis« musikalisch bei »die sache« und Familie Hesselbach tätig), präsentiert das »White Album« (Apple Records, 1968) der Beatles in der Masteringfassung von Rutherford Chang.

In der Einführung wird Markus Bella über das Album, die Entwicklung der Beatles, der Popmusik generell und der Aufnahmetechnik – was gegenständlich zusammenhängt –sprechen. Darüber hinaus wird auch das Kunstprojekt »We buy white albums« von Rutherford Chang beleuchtet und mit Bildern vorgestellt. Der Künstler Chang sammelt nummerierte White Albums (mittlerweile über 3000 Exemplare). 2022 wurde das Kunstprojekt in der Galerie Stihl in Waiblingen ausgestellt.

Der Eintritt ist frei.