LP – Listening Pleasures

Im Zeitalter von Playlisten, Shuffle-Funktion und Spotify schalten wir einen Gang zurück und den Plattenspieler ein.

Bei „Listening Pleasures“ geht es ganz ums Hören: ein Album – eine LP – in voller Länge, komplett am Stück und ohne (Werbe-)Unterbrechung. Denn nur so kann ein Album seine magische Anziehungskraft entfalten, uns bezaubern und in seinen Bann ziehen.

Protagonist*innen der Tübinger Musik-, Kunst- und Kultur­szene prä­sen­tieren ausgesuchte Langspielplatten mit einer kurzen Einführung zu Album, Band und Künstler*innen. In entspanntem Ambiente und bei Kaltgetränken wird relaxt gelauscht und entdeckt, was in der Rille steckt.

DJ, Produzent und Labelmacher Martin Georgi (Seismographic Records) stellt eines seiner Herzensalben vor:

"What’s Going On" – Marvin Gaye hören, wie es gemeint war.

Marvin Gayes »What’s Going On« (1971) ist weit mehr als ein Album – es ist ein Dokument seiner Zeit. In einer Ära geprägt von Krieg, Rassismus und sozialer Spaltung schuf Gaye das erste Konzeptalbum des Motown-Labels: neun ineinanderfließende Songs, die mit warmen Bläsern, orchestralen Arrangements und Gospel-Einflüssen eine zutiefst menschliche Botschaft tragen. Seine mehrschichtige Gesangstechnik und die politische Offenheit waren revolutionär. Das Album veränderte den Soul, prägte Pop und R&B nachhaltig und wurde vom Rolling Stone 2020 zum besten Album aller Zeiten gekürt.

Wer »What’s Going On« hört, sollte es von Anfang bis Ende erleben – als zusammenhängende Erzählung. Dieses Album ist kein Mosaik aus Hits, sondern ein durchgehender Strom aus Gefühl und Bewusstsein.