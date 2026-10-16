LP – Listening Pleasures

Im Zeitalter von Playlisten, Shuffle-Funktion und Spotify schalten wir einen Gang zurück und den Plattenspieler ein.

Bei „Listening Pleasures“ geht es ganz ums Hören: ein Album – eine LP – in voller Länge, komplett am Stück und ohne (Werbe-)Unterbrechung. Denn nur so kann ein Album seine magische Anziehungskraft entfalten, uns bezaubern und in seinen Bann ziehen.

Protagonist*innen der Tübinger Musik-, Kunst- und Kultur­szene prä­sen­tieren ausgesuchte Langspielplatten mit einer kurzen Einführung zu Album, Band und Künstler*innen. In entspanntem Ambiente und bei Kaltgetränken wird relaxt gelauscht und entdeckt, was in der Rille steckt.

Heute: Eva Lohmann (Club Voltaire) präsentiert das Album »Switched-On Bach« (CBS, 1968) von Walter Carlos (*1939), seit 1979 bekannt als Wendy Carlos. Die Langspielplatte beinhaltet eine Sammlung von Stücken von Johann Sebastian Bach, die von Carlos auf einem MOOG-Synthesizer eingespielt wurden. Carlos schuf u.a. auch die Filmmusik für zwei Filme von Stanley Kubrick (Clockwork Orange, Shining).