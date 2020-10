LP - Listening Pleasures - Manfred Krug »Das War Nur Ein Moment« (1971)

LP – Listening Pleasures

Im Zeitalter von Playlisten, Shuffle-Funktion und Spotify schalten wir einen Gang zurück und den Plattenspieler ein: Bei »LP – Listening Pleasures« geht es ganz ums Hören: ein Album – eine LP – in voller Länge, komplett am Stück und ohne (Werbe-)Unterbrechung. Denn nur so kann ein Album seine magische Anziehungskraft entfalten, uns in seinen Bann ziehen und uns bezaubern.

Protagonisten der Tübinger (Sub-)Kulturszene präsen­tieren ausgesuchte Langspielplatten mit einer kurzen Einführung zu Album, Band und KünstlerInnen.

In (Corona-konformem) entspanntem Ambiente und bei Kaltgetränken wird relaxt gelauscht und entdeckt, was in der Rille steckt.

Passend zu 30 Jahren Wiedervereinigung stellt Mirjam Nast (Kulturwissenschaftlerin, DJ) »Das War Nur Ein Moment« (1971) von Manfred Krug vor. Das Album ist auf dem legendären Amiga-Label erschienen.

Eintritt frei

Corona-Hinweis:

Ihre Gesundheit ist uns wichtig. Wir bitten Sie deshalb, folgendes zu beachten: Bitte erscheinen Sie frühzeitig und halten Sie das Eintrittsgeld möglichst passend bereit. Einlass ist jeweils ab 30 Minuten vor Veranstaltungsbeginn. Um den Corona-bedingten Sicherheitsabstand einhalten zu können, haben wir die Besucherkapazität des Club Voltaire stark reduziert. Alle Sitzplätze werden vor der Veranstaltung desinfiziert. Bis zur Einnahme Ihrer Plätze besteht Maskenpflicht.