Protagonist*innen der Tübinger Musik-, Kunst- und Kultur­szene prä­sen­tieren ausgesuchte Langspielplatten mit einer kurzen Einführung zu Album, Band und Künstler*innen. In entspanntem Ambiente und bei Kaltgetränken wird relaxt gelauscht und entdeckt, was in der Rille steckt.

Ulrich Hägele präsentiert „Jutta Hipp with Zoot Sims“ (Blue Note, 1957) von der Jazz-Pianistin JUTTA HIPP. Sie wäre dieses Jahr 100 geworden.

Der Eintritt ist frei!