lrike Kegler

Es ist Aufgabe von uns Erwachsenen dafür zu sorgen, dass sich Begeisterung und Selbständigkeit unserer Kinder und Jugendlichen in der Schule entfalten können. Die Voraussetzung dafür sind gelungene Beziehungen unter allen Beteiligten. Wie wir in einer Schule die Beziehungen stärken können und damit die Schule zu einem Ort der Inspiration für alle Beteiligten machen können, darum geht es in dem Vortrag von Ulrike Kegler (langjährige Schulleiterin der staatlichen Montessori-Schule Potsdam, die schon 2007 mit dem Deutschen Schulpreis ausgezeichnet wurde).