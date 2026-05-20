Chi è Francesco d'Assisi? E che senso ha parlarne oggi?

Fo scrive quest'opera due anni dopo aver ricevuto il Premio Nobel, che lo ha consacra definitivamente con queste parole: »a Dario Fo, che nella tradizione dei giullari medievali dileggia il potere per restituire dignità agli oppressi«. Così il giullare Fo racconta il giullare Francesco: un uomo ribelle, coraggioso, radicalmente fuori dagli schemi del potere e della convenienza. Non un santino plastificato e intoccabile, ma una figura scomoda, viva, capace di farsi specchio di ogni epoca.

Ne nasce un monologo a più voci: in scena c'è un solo attore, eppure lo spettatore si trova davanti a un affresco brulicante di corpi, personaggi, voci. Si spazia dal comico alla poesia, dal grottesco al malinconico, senza mai perdere di vista l\‹ironia tagliente e la risata.

»Lu Santo Jullàre Françesco«, scritto sul modello di Mistero Buffo, alterna giullarate a immissioni in cui la vita di Francesco diventa uno specchio rivelatore per interrogare il presente. In scena, il teatro fisico — in cui l'attore è spogliato di ogni artificio e si affida solo alla potenza esplosiva della gestualità, della voce e del corpo — si combina con una forza linguistica assolutamente originale: lo spettacolo diventa un arazzo sonoro che intreccia lombardo-veneto, napoletanesco, volgare del centro Italia e grammelot, la lingua universale e senza patria inventata da Fo per attraversare ogni frontiera.

Matthias Martelli, unico attore in scena, già protagonista di Mistero Buffo con la regia di Eugenio Allegri, raccoglie questa sfida, a ottocento anni dalla morte di San Francesco e a cento dalla nascita di Fo, e la rinnova con energia e rigore, restituendo al pubblico il ritratto di un Francesco contemporaneo — folle, necessario, luminosamente irregolare.

Im Jahr 2026 verbinden drei Jubiläen die Figuren von Franz von Assisi und Dario Fo: der 800. Todestag des Patrons Italiens sowie der 100. Geburtstag und der 10. Todestag des Nobelpreisträgers, Schauspielers und Dramatikers. Aus diesem Anlass bringt der Schauspieler und künstlerische Erbe Dario Fos Matthias Martelli eine neue Inszenierung von Lu Santo Jullàre Françesco nach Stuttgart.