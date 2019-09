Kinder-und Jugendtheater

in Hauch von Retro-Wildwestromantik

Wenn sich Lucky Luke ausnahmsweise einmal mit einer Frau zusammentut, um die Bösewichter des Wilden Westens beim Waffenschmuggel zu bekämpfen, dann müssen sich die Gauner warm anziehen. Eine der berühmtesten Scharfschützinnen des Wilden Westens war Calamity Jane – zu deutsch: „Katastrophen-Jane“. Der Name rührt vielleicht her von ihrem rauhen Mundwerk und ihre schlechten Manieren. So wird aus der Zusammenarbeit mit Lucky Luke für den sonst so coolen Helden ein haarsträubendes Abenteuer mit so mancher Verwicklung – wie geschaffen für ein Schauspiel mit komischen Zügen und einem guten Ausgang. Wenn auch noch die berüchtigten Daltons und deren strenge Mutter wieder ihre Finger im Spiel haben, hält es auch den abgebrühtesten Zuschauer kaum auf seinem Sitz… Die Abenteuer von Lucky Luke sind weltweit in 28 Sprachen übersetzt, mehrfach verfilmt und gelten als das beste und unangefochten erfolgreichste, was die Comic-Kreation im Bereich humoristischer Western-Parodie je hervorgebracht hat!

Lucky Lukes Welt ist in jeder Geschichte genauso begrenzt wie in einem Theaterstück. Wenn er einmal am Ort des Geschehens angekommen ist, bleibt er dort, bis die Gegner vertrieben sind. Erst dann zieht er weiter. Das Weiterziehen selbst hat keine große Bedeutung, es erhöht einzig und allein die Wirkung von Lucky Lukes bemerkenswertem Anpassungsvermögen und seiner Scharfsicht: Er kennt die Welt, da er viel herumreist.“

Mindestalter:

ab 5 Jahren (Empfehlung)

Dauer:

1 Stunde 30 Minuten (inkl. Pausen)