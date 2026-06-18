Luan Comedy und Dennis Boyette

Zwei Comedians, zwei Polizeikarrieren und unzählige Geschichten, die man kaum glauben kann: Dennis Boyette, ehemaliger Mannheimer Polizist, bekannt für seine freche, direkte Kurpfälzer Mundart und humorvolle Einblicke in echte Einsätze, trifft auf Luan, aktiver Polizist, Familienvater und Comedian, der mit authentischen Erlebnissen aus seiner Kindheit, seinem Alltag und seinem Berufsleben beeindruckt – oft so verrückt, dass man denkt: „Glaub halt net!“

Gemeinsam präsentieren die beiden ein einzigartiges Format:

In der ersten Hälfte spielt jeder sein eigenes Halbsolo – nacheinander, mit starkem Stand Up, persönlichen Erfahrungen und humorvollen Beobachtungen aus zwei völlig unterschiedlichen Lebenswegen.

In der zweiten Hälfte stehen sie gemeinsam auf der Bühne: ehrlicher Real Talk, spontanes Crowdwork und Gespräche über Job, Leben, Einsätze und all das, was man sonst nie erfährt. Lustig, emotional, überraschend und vor allem authentisch.

Ein Abend, der Comedy, echte Geschichten und zwei markante Persönlichkeiten verbindet – spannend, witzig und garantiert für jeden etwas dabei.