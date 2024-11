Luan & Gäste

Weihnachten? Ja schon, aber eben anders. Nicht so, wie ihr das Fest der Liebe kennt. Dafür sorgt Luan. Mit seinem Weihnachts-Solo könnt ihr den Alltag für einen Abend vergessen. Zusammen mit Überraschungsgästen gibt er einen aufregenden und lustigen Einblick in echte Geschichten, wie sie nur das Leben schreiben kann.

Und da wir alle dieses Wechselbad der Gefühle kennen, wird es nicht nur unterhaltsam, sondern auch emotional. Insbesondere dann, wenn Luan von seinen ersten Schritten in Deutschland erzählt oder sich an Erlebnisse seiner Kindheit erinnert. Das ist mindestens ebenso mitreisend, wie die Storys aus seinem Berufsalltag als Polizist.

Und immer dann, wenn auf der Bühne unterschiedliche Kulturen aufeinandertreffen – und sich doch erschreckend ähnlich sind - werden die Lachmuskeln strapaziert. Ebenso bei der vergnüglichen Reise in die vielleicht gar nicht so tristen Niederungen des täglichen Lebens mit all seinen Irrungen und Wirrungen.

Doch was Luan mit seinen Freunden auch bringt, es ist vor allem eins: absolut authentisch. Und so entsteht ein urkomisches Gemisch aus Real Talk meets Comedy.

Ganz so, wie man es von den echten Helden des Alltags an diesem Weihnachtsabend auf der Bühne erwarten darf. Was sie eint: Sie sind Künstler mit gar nicht künstlerischen Hauptberufen. Aber ihren künstlerischen Nebenberuf lieben sie vielleicht mehr, wie so mancher Vollblutkünstler.

So wird die besinnliche Weihnachtsstimmung zu einem unvergesslichen Abend zum Genießen, denn Luan macht an diesem Abend das vielleicht schönste Weihnachtsgeschenk: eine vergnügliche Zeit!

Denn nicht umsonst ist Lachen für Luan „die schönste Sprache der Welt. Lasst sie uns alle gemeinsam sprechen“.