Joachim Kühn 80! feat. Michael Wollny, Eric Schaeffer & Chris Jennings

JOACHIM KÜHN

DUO MIT MICHAEL WOLLNY – Teil 1

TRIO MIT ERIC SCHAEFER & CHRIS JENNINGS – Teil 2

Joachim Kühn feiert am 15. März 2024 seinen 80. Geburtstag. Hoch und lang soll er leben!!

Joachim Kühn zählt zu den wenigen deutschen Jazzmusikern in der Kategorie Weltklasse. Bei den Theaterhaus Jazztagen war er seit Beginn immer wieder zu Gast, mit unterschiedlichsten Besetzungen, immer voller Energie, immer innovativ und nie wiederholend.

Mit seinem Spiel hat der Pianist markante Spuren in die Musiklandschaft gezeichnet und neue Wege gewiesen. Wie nur ganz wenige vermag er, die moderne Jazztradition ebenso wie die europäische Klassik zu assimilieren und in seinem Streben nach eigenem Ausdruck eine gänzlich unverwechselbare Musiksprache auszuprägen.

Mit Michael Wollny, dem Jahrzehnte Jüngeren, trifft Joachim Kühn nun im Konzert auf einen musikalisch Wahlverwandten. Beide verbindet höchste gegenseitige Wertschätzung und die ungebremste Lust auf musikalische Abenteuer. Mit seinem New Trio - mit Chris Jennings und Eric Schaefer - setzt Joachim Kühn fort, was er bereits in den 1960er-Jahren begonnen und seither unablässig weiterentwickelt hat: das Erforschsen neuer Klangräume für Trio-Besetzungen.