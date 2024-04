Heavy Strings: ANNEKE VAN GIERSBERGEN intoniert Heavy-Klassiker und Power-Balladen in einer semi-klassischen Version mit Streichquartett. Am 9. Mai ist die einzigartige Niederländerin in Stuttgart im Theaterhaus zu Gast.

Schon sehr früh hat ANNEKE VAN GIERSBERGEN ihre Liebe zur Musik entdeckt. Bereits als junges Mädchen sang sie zu Songs von Barbra Streisand und Kate Bush. Das alles änderte sich allerdings, als sie ihr älterer Bruder mit Heavy Metal vertraut machte. Die düstere Atmosphäre, gepaart hymnischen Melodien und kraftvollem Gesang machten aus ANNEKE VAN GIERSBERGEN einen echten Metalfan.

Im Jahre 2021 trat sie dann in einer holländischen Talkshow anlässlich des 40. Jubiläums von Metallica auf und performte “Nothing Else Matters” mit einem Streicherquartett. Ruud Peeters, der Arrangeur dieser außergewöhnlichen Version, wurde ebenso gefeiert wie die Performance von Anneke und dem Streicherquartett. Eine Idee war geboren.

Diese Tour featured eine breite Auswahl von Heavy Klassikern, darunter Hymnen von Iron Maiden, Power Balladen der Scorpions bis hin zu legendären Black Sabbath-Songs. Sie alle werden dargeboten in einer semi-klassischen Version, natürlich einzigartig umgesetzt von ANNEKE VAN GIERSBERGEN und ihrem Streicherquartett.