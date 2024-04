Was ist verblendete Verliebtheit? Was ist “wahre” Liebe? Wie erkennen wir sie in einer imagebesessener von künstlicher Intelligenz geprägten Welt?

Im Zentrum eines globalen Disco-Imperiums steht die Sängerin und DJ Stellah Capella. In ihrer Welt sind Bilder Realität und umgekehrt. Stellahs einzigartige Songs, mit denen sie die Menge in ihren Clubs rund um den Globus anheizt, haben junge Menschen weltweit elektrisiert – darunter auch das Finanzgenie Derran. Verzweifelt versucht er, an seine „verwandte Seele“, wie er Stellah nennt, heranzukommen.

Aber wer ist Stellah Capella? Ist sie wirklich die, die sie in ihren Liedern und Auftritten zu sein scheint? Während die weltweite Begeisterung über Stellahs bevorstehende Live-Tournee wächst, ist Derran fest entschlossen, sie persönlich zu treffen. Aber wie? Zuerst muss er an Ricky, der vermeintliche Geschäftsführer dieses riesigen Disco Imperiums vorbei. Darüber hinaus ist Ricky auch ihr überfürsorglicher Vater, der ihr nur selten von der Seite weicht.

In dieser Mission trifft Derran auf Meena, die als Reinigungskraft am Hauptsitz des Discoimperiums, arbeitet. Kommt er durch sie an die sonst unerreichbaren Stellah heran?

Für Meena wiederum bietet sich durch Derran eine günstige Gelegenheit, ihre eigenen Ziele zu verfolgen - denn obwohl Ricky weltweit damit wirbt, Geld für wohltätige Zwecke zu spenden, weiß Meena es besser. Sie spürt am eigenen Leib, was es bedeutet, auf Hilfe angewiesen zu sein und keine zu erhalten.

In Stellahs und Derrans Schicksal spiegelt sich nicht nur der uralte Kampf zwischen romantischer Verliebtheit und "wahrer Liebe" wider, sondern auch die Gefahren und Chancen von künstlicher Intelligenz.

Es spielen: Sabine Thomas, Mario Wiedmann, Julia Neidhardt, Christiane Zimmermann, Costja Adams, Martin Stettner, Christopher Parkinson, Colin Honish | Regie: Stuart Marlow. | Musik: Joe Holden & Stuart Marlow.