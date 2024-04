Benefizabend von und für die Ukraine

Aufgrund des Angriffskrieges Russlands auf die Ukraine fanden und finden eine Vielzahl an Fluchtbewegungen aus der Ukraine statt. So fanden bis heute Tausende von Menschen auch ihren Weg nach Stuttgart. Darunter befinden sich Künstler:innen, Musiker:innen, Tänzer:innen, Choreograf:innen, Schauspieler:innen. Die Menschen, die im Kulturleben ihre Lebensenergie schöpfen.

An diesem Abend bietet die bunte Gruppe ukrainischer Geflüchtete in Kooperation mit den Stuttgarter:innen dem Publikum Stuttgarts ein Benefizkonzert „Ich fühle, also bin ich“.

Mit dem vielfältigen Programm aus Musik, Lieder, Performance, Tanz und Theaterstücken ist das Stuttgarter Publikum herzlich eingeladen, mit den Künstler:innen auf die Entdeckungsreise nach teils vergessenen Gefühlen zu gehen.

Einkünfte kommen Krankenhäusern in der Ukraine zugute. Vor Ort besteht auch die Möglichkeit für Spenden, z.B. durch den Kauf von kleinen Souvenirs oder Kunststücken.