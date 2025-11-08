LUAN Comedy Show 3.0

Luan ist mit seinem brandneuen Programm „Glaub halt net“ auf Tour.

Diesmal rückt die Frage in den Vordergrund, „wer ist dieser Luan eigentlich?“. Eines ist schon einmal sicher, Luan ist verdammt authentisch. Der Polizist und Comedian schöpft dementsprechend auf der Bühne aus einem ganzen Erfahrungspool. Gibt Luan privat die ein oder andere Geschichte aus seinem Alltag zum Besten – herrscht seit jeher auf der Seite seines Gegenübers oft ungläubiges Staunen. Luans lapidare Reaktion ist mittlerweile einfach nur noch: „Glaub halt net!“. Der Titel für seine dritte Soloshow ist demnach geboren. Die Charaktere Dirk, Ivica und Fatmir sind selbstverständlich auch dieses Mal mit auf Tour dabei.

Hauptberuflich ist Luan zwar Polizist –im wahren Leben ist er aber natürlich noch viel mehr: ein hingebungsvoller Familienvater und Comedian. Gleichermaßen ist er aber auch Schwabe und Albaner. Das zusammen vereint einen Background, bei dem die unglaublichsten Begebenheiten, die das Leben so schreibt, nicht lange auf sich warten lassen. . . Das Publikum darf sich demnach nicht nur auf spannende und ehrliche Geschichten aus seiner Kindheit sondern auch auf fesselnde, lustige Anekdoten aus seinem Polizistenalltag freuen. Die Stories sind teilweise so schräg, dass sie fast schon unglaubwürdig wirken. Hier passt abermals Luans Motto: „Glaub halt net!“. Vor Tabuthemen und anderen Anekdoten aus seinem Alltag macht Luan in seinem dritten Programm ebenso wenig Halt. Mithilfe des Deutschen Dirk, des Kroaten Ivica oder des Albaners Fatmir und den jeweilig perfekt sitzenden Akzenten erweckt Luan sämtliche Geschichten auf der Bühne zum Leben. Eine einzigartige Premium-Comedyshow!

Luan kommt 1992 im Alter von vier Jahren als Kind kosovarischer Einwanderer nach Deutschland und wächst in Stuttgart in eher ärmlicheren Verhältnissen auf. Alles was er bis heute erreicht hat, hat er sich (demnach) alleine aufgebaut. Beruflich, privat und auf der Bühne sowieso. Schauspielerisches Talent hat er bereits mit jungen Jahren bewiesen. Von klein auf hat Luan gerne Menschen beobachtet und sich ihre Mimik, Gestik und ihr Verhalten zu eigen gemacht. Die Parodien auf der Bühne sind somit auch nicht erfunden - das hat er alles schon einmal gesehen. Mit sein erstes begeistertes Publikum hatte er damit bereits auf dem Schulhof gehabt, wenn er seine damaligen Lehrer in Perfektion nachahmte.