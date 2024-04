Die armenische Liedermacherin Lilit Sargsyan hat eine Ausbildung in klassischer Gitarre und in armenischer Kirchenmusik und schreibt Lieder, seit sie ein Kind war. Mit einem Mädchenchor unter ihrer Leitung hat sie viele Jahre den Gottesdienst mitgestaltet. Sowohl mit dem Chor, wie auch allein als Liedermacherin hat sie auf internationalen Festivals zahleiche Preise gewonnen.

Im Repertoire hat die seit 8 Jahren in Deutschland lebende Künstlerin neben eigenen Liedern auch Lieder von Bulat Okudzhawa und hat diese in armenischer Übersetzung vielfach im In- und Ausland gespielt hat. Mittlerweile gilt die Mitbegründerin des armenischen Bard Clubs als „Botschafterin Okudzhawas“.

Passend zu dessen 100. Geburtstag gastiert Lilit nun im Theaterhaus in Stuttgart. Dort präsentiert sie seine Lieder im russischen Original, aber auch auf Armenisch, Englisch und Deutsch an dem Ort, an dem Okudzhawa vor 35 Jahren in Stuttgart selbst aufgetreten ist.

Darum: herzlich willkommen zum Jubiläumskonzert im Theaterhaus!

