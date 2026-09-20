LUAS - Celtic Folk Fusion

LUAS ist ein Celtic Folk Fusion Kollektiv aus Musikern mit unterschiedlichsten musika-lischen Hintergründen unter der Leitung des irisch-traditionellen Multiinstrumentalisten und Sängers Brian Haitz.

Mit einem Fuß fest in der irischen und schottischen Tradition ver-wurzelt, erweitern LUAS ihren Sound mühelos um Pop, World, Rock und Jazz-Einflüsse und begeistern mit Celtic Folk Fusion.

Ihre Musik umfasst eingängige Melodien, neukomponierte Tunes und tanzbare Grooves, während traditionelle Lieder geschmackvoll mit mehrstimmigem Gesang und modernen Sounds zu neuem Leben erweckt werden. Luas‘ vielfältiges Repertoire reicht von sehnsüchtigen Slow Airs über Balladen hin zu mitreißenden, energiegeladenen Reels mit ‚Pipes and Drums‘, gepaart mit modernen Sounds und Grooves.