Luca Hänni

LOVE ME BETTER TOUR 2026

Im Wizemann Stuttgart Quellenstraße 7, 70376 Stuttgart

Luca Hänni geht mit einer brandneuen Show auf Love Me Better Tour und bringt frischen Wind in die Live-Musikszene! Der erfolgreiche Popstar, bekannt für Hits wie "She Got Me" und "Love Me Better", präsentiert seine neuesten Songs und sorgt für eine energiegeladene Performance, die seine Fans mitreißt. Die Tour verspricht eine spannende Mischung aus eingängigen Melodien, emotionalen Momenten und absoluter Bühnenpräsenz. Wer die Hits und den einzigartigen Sound von Luca Hänni live erleben möchte, sollte sich die Chance nicht entgehen lassen. Einen unvergesslichen Abend mit neuer Musik und alten Favoriten warten auf euch!

Info

Im Wizemann Stuttgart Quellenstraße 7, 70376 Stuttgart
Konzerte & Live-Musik
