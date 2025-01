Luca Noel begeistert seine Fans ab Januar 2025 wieder live. Nach dem Erfolg seiner nahezu ausverkauften ersten Tour und der Veröffentlichung seiner bisher persönlichsten EP „7 Leben“ geht’s für den Musiker im Rahmen von 11 Terminen erneut quer durch Deutschland. Der Vorverkauf beginnt am Mo., 15. Juli um 15:00 Uhr exklusiv auf luca-noel.com.

Luca Noel, ein außergewöhnliches Talent und überzeugender Livekünstler, begann seine musikalische Reise im Alter von 10 Jahren und hat sich durch eingängige Melodien und emotionale Texte einen festen Platz in der deutschen Musikszene erarbeitet. Bekannt wurde er durch virale Hits wie „Wenn ich dir sag‘ dass ich dich liebe“ und die deutsche Version von „abcdefu“ auf Social Media. Seine Single „Fucked Up“ erzielte über 11 Millionen Streams. Gute deutschsprachige Popsongs zu schreiben, ist das eine – doch Luca Noel will mehr. Er reflektiert: „‚Fucked Up‘ hat mir Türen geöffnet und dafür bin ich dankbar, aber der Track ist gar nicht so typisch für mich. Ich will immer besser werden, komplexere Texte schreiben und mich weiterentwickeln – also habe ich in den letzten zwei Jahren noch härter gearbeitet und über 50 neue Songs geschrieben. Dabei sind sehr persönliche Releases wie ‚Kein böses Blut‘ oder die EP ‚Sieben Leben‘ entstanden. Mich verletzlich zu zeigen, ist immer noch ziemlich beängstigend, aber es ist auch ein Knoten geplatzt, der mich total antreibt.“ Mit „Besser du hasst mich“ und „Sorgenkind“ hat Luca Noel in diesem Jahr bereits zwei der neuen Songs releast – ganz zur Freude seiner stetig wachsenden Fangemeinde.

Diese kann sich nicht nur über neue Musik freuen, sondern auch darauf, den Künstler gemeinsam mit seiner Band bald wieder live zu erleben. 2023 tourte Luca Noel als Support-Act mit u.a. Michael Schulte, Glasperlenspiel sowie Florian Künstler und startete im Januar 2024 in seine erste eigene, großteils ausverkaufte Headliner-Tournee. Jetzt steht die Fortsetzung bevor: Im August ist er für fünf Konzerte als Special Guest von Silbermond unterwegs, im nächsten Jahr steht er dann wieder als Headliner auf der Bühne. Seine „Briefe an mich selbst“-Tour 2025 startet am 21. Januar in Hannover und endet am 2. Februar in Stuttgart und führt Luca Noel im Rahmen von 11 Terminen quer durch Deutschland.