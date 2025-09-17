Luca Vasta - Ti voglio bene Tour 2025

LUCA VASTA ist eine vielseitige Künstlerin: Musikerin, Sängerin, Songschreiberin, Moderatorin und Content-Creatorin – all diese Hüte trägt die in Berlin und Sizilien lebende charmante Renaissance-Donna. Trotz dieses beeindruckenden Buffets an Talenten ist die Musik die Leibspeise, die bei LUCA VASTA immer ganz oben steht – am liebsten mit italienischer Rezeptur.

Oder wie LUCA VASTA selbst sagt: „Ich mache Spaghetti Pop!“ Sie hat längst ihre eigene Italo-Musikwelt erschaffen und mit ihrem eklektischen Pop zwischen akustischem Singer-Songwriter-Folk, 80er-Reminiszenzen und Strand-Disco sowie zwischen Sizilien und der deutschen Hauptstadt ihren ganz unverkennbaren Sound gefunden.

Nach „Alba“ und „Stella“ hat LUCA VASTA 2024 mit „Luna“ ein weiteres italienischsprachiges Album veröffentlicht. „Luna“, zusammen mit Produzent Philipp Steinke auf Sizilien aufgenommen, bezaubert mit zehn perlenden Songs auf Italienisch, die sich anfühlen wie der Gute-Laune-Soundtrack eines sonnigen Urlaubstags in Bella Italia. Neben den musikalischen baci ist LUCA VASTA auch eine breit aufgestellte Advokatin italienischer Kultur und kulinarischer Expertise. Einblicke ins Dolce Vita und in die popkulturelle Seele Italiens teilt sie auf ihren Instagram- und TikTok-Kanälen und auch im Kochbuch „Pasta alla Vasta“, das aus einer äußerst beliebten Insta-Musik-Kochsession entstand und dessen Nachfolger für Herbst 2025 schon in den Startlöchern steht. Seit 2017 produziert und hostet sie zudem die Berliner Musikshow „Lunedi Live“, bei der sie illustre Gäste auf ihre Bühne bittet – una Jam-Session auf Italienisch!

Es ist offensichtlich - die Halbsizilianerin teilt ihre (italienischen) Herzensangelegenheiten leidenschaftlich spartenübergreifend. Von überall holt sie ihre Fans zusammen mit der Einladung, sich mit LUCA VASTAs Songs den Tag zu verschönern – und, besser noch, die zauberhaften Tracks live zu erleben.

2025 bietet sich dazu eine molto bene Gelegenheit, denn LUCA VASTA geht auf „Ti Voglio Bene"-Tour - mit ihrer Band! Eine Combo, die LUCA VASTAs Songs mit Gitarre, Bass, Keys und Drums in organisch-mitreißende Live-Arrangements verwandelt. Und weil man bei LUCA VASTA immer mit ein paar Überraschungen rechnen muss, wechselt das Quartett auf der Bühne gern mal die Instrumente durch.

LUCA VASTA freut sich auf die anstehenden Dates: „Meine Band lernt fleißig Italienisch, damit sie die Texte akzentfrei mitsingen können! Ansonsten gibt’s viel gute Laune auf der Bühne – mit Tanzen, Chören und allem Drum und Dran. Wir spielen tolle Live-Versionen meiner Songs – und on top auch ein paar Italo-Klassiker wie Volare oder Caruso!“

BIO Zwischen Remscheid und Ragusa wächst LUCA VASTA mit einer deutschen Mutter und einem italienischen Vater auf. Italienische Popmusik ist von klein auf ein großer Teil ihres Lebens. Nach der Teilnahme am Hamburger Popkurs zieht sie nach Berlin, um ihre eigene Musikshow „Vasta TV“ bei VIVA zu hosten.

Dort moderiert die damals Anfang-20-Jährige nicht nur die Show, sondern übernimmt auch die Redaktion und startet ihren eigenen Blog „Vasta!“. In den kommenden Jahren folgen weitere Einsätze für VIVA, ZDF („Sing meinen Song“) und RTL („My Name Is“). Für die Deutsche Welle moderiert sie die internationale Musikshow „PopXport“, während sie parallel an ihrem ersten Album arbeitet.

Mit ihrer ersten Single „Cut My Hair“ vom Debütalbum wird sie zur vielversprechenden Newcomerin und tourt durch Europa und Kanada. Nach einem längeren Sizilien-Aufenthalt kehrt sie zurück mit der Idee, ein italienisch inspiriertes Album aufzunehmen. Zusammen mit dem Berliner Produzenten Philipp Steinke (Bosse, Mark Forster, Jassin) entstehen die Alben „Alba“, „Stella“ und „Luna“ (2024), die neben Songs auf Englisch verstärkt die italienische Seite der Songwriterin zeigen.

Für ihre Platten schreibt die ausgebildete Musikerin ihre Lieder selbst, vertreibt sie auf ihrem eigenen Label Gelato Records, produziert ihre Videos und kümmert sich um das Artwork. Mit dem Kochbuch „Pasta alla Vasta“ gewinnt LUCA VASTA schnell eine wachsende Instagram- und TikTok-Community, für 2025 steht die Veröffentlichung eines weiteren Kochbuchs an.

Ihr Song „L’amore“ wird über 9 Mio. Mal bei TikTok verwendet. Für 2025 ist eine neue EP geplant und nach einer ersten Tour zu „Luna“ 2024 geht LUCA VASTA 2025 zusammen mit ihrer Band auf die „Ti Voglio Bene"-Headliner-Tour durch Deutschland, die Schweiz und Österreich.