Lucas & Arthur Jussen - Mozarteumorchester Salzburg

Schon als Kinder traten Lucas und Arthur Jussen im Amsterdamer Concertgebouw und vor Königin Beatrix auf. Ungeachtet ihrer jugendlichen Art sind die beiden Brüder aus den Niederlanden inzwischen etablierte Künstler, die international für Furore sorgen. Und die ein waches politisches Bewusstsein an den Tag legen: Bei einem Gastspiel in Ankara erhielten sie Order, das ihnen gewidmete Werk »Night« von Fazil Say aus dem Programm zu nehmen; der türkische Komponist war mit regierungskritischen Äußerungen in seinem Heimatland immer wieder angeeckt. Die Brüder folgten der Aufforderung – nicht: Sie spielten Says Werk als Zugabe. Ins Forum am Schlosspark kommen die »Jussen Brothers« mit Felix Mendelssohn Bartholdys erstem Doppelkonzert für zwei Klaviere. Das virtuose Stück voller beglückender melodischer Einfälle ist Ausdruck von Felix’ tiefer Liebe zu seiner Schwester Fanny. Er schenkte es ihr zum achtzehnten Geburtstag und hob es auch gemeinsam mit ihr als Klavierpartnerin aus der Taufe.

Das Mozarteumorchester Salzburg hat seine Wurzeln im »Dommusikverein und Mozarteum«, der 1841 durch Unterstützung von Mozarts Witwe Constanze ins Leben gerufen wurde. Mit seinen Interpretationen der Wiener Klassik, allen voran der Werke Mozarts, feiert es weltweit Erfolge, seit einigen Jahren unter der Stabführung des temperamentvollen Römers Riccardo Minasi. Hier ist Sergej Prokofjews humorvolle »Symphonie classique« gut aufgehoben und erst recht Wolfgang Amadeus Mozarts »Haffner«-Sinfonie. Dieses festlich-ausgelassene Meisterwerk ist so ausgezeichnet komponiert, dass der Komponist zuversichtlich feststellen durfte: »Die Haffner-Sinfonie muß gewiß guten Effect machen!«

Einführung 17.20 Uhr

Sergej Prokofjew

Sinfonie Nr. 1 D-Dur op. 25 »Symphonie classique«

Felix Mendelssohn Bartholdy

Konzert für zwei Klaviere und Orchester E-Dur

Wolfgang Amadeus Mozart

Sinfonie Nr. 35 D-Dur KV 385 »Haffner«

Lucas & Arthur Jussen Klavier

Mozarteumorchester Salzburg

Riccardo Minasi Dirigent