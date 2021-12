Es ist, als würde man zwei BMW gleichzeitig fahren, meinte der Dirigent Michael Schønwandt nach einem Dirigat mit den beiden holländischen Brüdern Lucas und Arthur Jussen. Ungeachtet ihrer Jugend sorgen die beiden Pianisten längst international für Furore und werden von Presse und Publikum stürmisch gefeiert.

Schon als Kinder durften sie vor der niederländischen Königin Beatrix auftreten, erste Auszeichnungen bei Wettbewerben folgten. 2005 studierten die beiden bei der portugiesischen Meisterpianistin Maria João Pires. Lucas vervollständigte seine Ausbildung bei Menahem Pressler und bei Dmitri Bashkirov. Arthur schloss sein Studium bei Jan Wijn ab.

Sie waren zu Gast an vielen Konzerthäusern in den USA, Europa und im Asien-Pazifikraum und arbeiteten dort mit namhaften Dirigenten. Seit 2010 sind Lucas & Arthur Jussen beim Label Deutsche Grammophon unter Vertrag. Ihre Debüt-CD mit Werken von Beethoven wurde mit Platin ausgezeichnet und erhielt den Edison Klassiek Publikumspreis. 2015 erschienen die Mozartkonzerte, deren Album Gold-Status erreichte.

In Waiblingen bringen die beiden Brüder an zwei Flügeln Wolfgang Amadeus Mozarts Sonate für zwei Klaviere KV 448, Franz Schuberts Grand Rondo in A-Dur, Frédéric Chopins Rondo für zwei Klaviere und Le Sacre du Printemps in der Fassung für zwei Klaviere von Igor Strawinsky zu Gehör.

