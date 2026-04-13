Lucas Johnson | nju:zone

Lucas Johnson kommt mit seinem zweiten Album „Homecoming“ ins Mauerwerk. Wir freuen uns auf einen Abend voller Lebendigkeit und grenzenloser Energie.

nju:zone geht über Genregrenzen hinaus und erschafft eine neue Art von Jazz-Musik. Eine authentische Klangidentität, mit der nju:zone eine breite Hörer*innenschaft ansprechen und Verbindungen mit Musikliebhaber*innen aller Art knüpfen möchte.

Das Ensemble um den Herrenberger Schlagzeuger hat sich an der renommierten Musikhochschule „Jazzcampus“ in Basel formiert. Einem Ort an dem junge Musiker aus aller Welt zusammenkommen, um von weltbekannten Musikern wie Brad Mehldau, Ambrose Akinmusire, Lionel Loueke, Wolfgang Muthspiel ausgebildet zu werden. Heute nennen die Bandmitglieder die lebendigen Metropolen Europas ihre Heimat und nutzen den Jazz als ihre universelle Sprache, die nicht an Ländergrenzen halt macht. Beeinflusst von der kulturellen und musikalischen Vielfalt ihrer jeweiligen Hintergründe, umfasst ihr Sound das gesamte Spektrum des modernen und zeitgenössischen Jazz.

Mit seinem Debütalbum „nju:zone“ wurde Lucas Johnson zum Kulturbotschafter des Jazzverband Baden-Württemberg auserwählt, und vertrat Baden-Württemberg auf der internationalen Musikmesse „JazzAhead“ im Jahr 2019. Zudem wurde das Quartett auf dem internationalen Kopenhagen Jazzfestival (DÄ), der Langnau JazzNights (CH), dem Offbeat Jazzfestival Basel (CH) und beim JazzOpen Stuttgart vorgestellt.

In diesem Jahr präsentiert Lucas Johnson seine zweite CD „Homecoming“ in der Schweiz, Österreich und Deutschland.

Bandbesetzung

Omri Abramov – Tenorsax, EWI

Alex Ventling – Klavier, Synthesizer, Moog Bass (Auckland, Neuseeland)

Igor Osypov – E-Gitarre, Bass (Kiew, Ukraine)

Lucas Johnson – Schlagzeug, Komposition