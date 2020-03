Lucas Johnson nju:zone

Das Quartett um den 25-jährigen Jazzschlagzeuger Lucas Johnson aus Herrenberg hat sich am renommierten Jazzcampus in Basel formiert. Die vier Musiker stammen aus Deutschland, Neuseeland und Schweiz und bedienen sich dem Jazz als eine universelle Sprache, die nicht an Ländergrenzen halt macht.

Von der kulturellen und musikalischen Vielfalt ihrer jeweiligen Herkunft beeinflusst, umfasst ihr Sound die volle Breite der zeitgenössischen, modernen europäischen Jazzszene.

Lucas Johnsons kantigen und eigenwilligen Kompositionen strahlen eine junge Kraft und Energie aus. So spielt die Band risikoreich und phantasievoll, inspiriert von den individuellen Persönlichkeiten der Musiker. Jeder Musiker bringt seinen ureigenen Charakter ein, wodurch sich nju:zone ständig neu erfindet.

Dieses Jahr präsentiert nju:zone ihre aktuelle CD in der Schweiz, Österreich und Deutschland. Das gleichnamige Debütalbum wird an diesem Abend erstmal dem Publikum vorgestellt und wurde vom Jazzverband Baden-Württemberg zum Kulturbotschafter Baden-Württemberg ausgewählt.