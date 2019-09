Lucia Cadotsch - Speak Low

Gemeinsam mit den Meistern des Retrofuturismus Petter Eldh am Kontrabass und Otis Sandsjö am Tenorsaxophon singt die 2017 mit dem ECHO gekrönte Sängerin Lucia Cadotsch eine berückend schöne Sammlung von modern traditionals, wie Gloomy Sunday, Strange Fruit und Moon River. Sie singt frei, direkt und stolz, wie ein Instrument und wie eine Erzählerin. Was sie singt, klingt immer echt, weil der Song und ihr Herz es ihr genauso flüstern. Zusammen auf der Bühne sind diese drei eine Macht, der es gelingt, die Songs auf ureigenste, aufwühlende, sehr heutige Art zu interpretieren.

Die ZEIT sieht in der Schweizerin Lucia Cadotsch eine der wichtigen Protagonistinnen der Wiederbelebung des Jazz- Gesangs jenseits der abgenutzten Standards und Singer-/Songwriterinnen- Klischees. Das Trioalbum mit Petter Eldh und Otis Sandsjö bedeutet für Lucia Cadotsch den internationalen Durchbruch. Die Reaktionen der Presse sind euphorisch: maximale Punktzahl im englischen Guardian, maximale Punktzahl im renommierten DownBeat Magazine (US) und 2017 der ECHO Jazz als Sängerin des Jahres. 2018 wurde das Trio zum Winter Jazz Festival nach New York City eingeladen, gefolgt von Rochester International Jazzfestival - jetzt sind sie erstmals live bei Enjoy Jazz in Heidelberg zu Gast.