Lucia Leone: Mord am Mittwoch

Die Crime Show 2025

True-Crime-Fans, aufgepasst – Lucia Leona geht mit „Mord am Mittwoch - Die Crime Show“ auf Tour! Die Karten für ihre letzte Tour waren innerhalb kurzer Zeit ausverkauft, doch 2025 kehrt sie mit neuen Gänsehaut-Storys und emotionalen Momenten zurück. Noch mehr spektakuläre Fälle, überraschende Wendungen und außergewöhnliche Gäste. Wer 2024 keine Karte ergattern konnte, hat jetzt die Chance, dabei zu sein.

Schnappt euch eure Freunde, Familie oder Partner und erlebt gemeinsam einen Abend voller Nervenkitzel, Gänsehaut und echtem Crime-Fieber. Die Tickets sind begrenzt, also sichert euch eure Plätze rechtzeitig.