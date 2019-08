Lucia‘s Island: Show me, how to burlesque!

× Erweitern Selbsterstellt Flyer / Lucia's Island

Zeit, Heilbronns glamouröse Seite kennen zu lernen. Sei dabei, wenn in Lucia‘s Island Erotik auf Kunst, Glitzer und Tanz trifft. Geboten sind atemberaubende und fesselnde Acts in einer der Zeit entsprechend dekorierten Location. Nachdem die Acts alles gegeben haben, wird noch bis spät in die Nacht mit verschiedensten Musikrichtungen weitergefeiert. An der Bar wirst du mit Getränken und Speisen versorgt, somit steht einem glamourösen Abend nichts mehr im Wege. Sei dabei, bei dieser einzigartigen Nacht in der Stadt am Neckar.

Für alle die sich jetzt immer noch nichts darunter vorstellen können hier ein kleiner Ausschnitt.

„Das Licht geht an. Eine wunderschöne Künstlerin betritt die Bühne. Das Kostüm glitzert wie als wäre es aus 1000 Diamanten zusammen genäht. Das Make up sitzt perfekt.Die Musik geht an und man ist sofort verschwunden. Verschwunden in die Welt die diese Künstlerin präsentiert. Geht es dabei um einen glamourösen Abend mit langer Zigarette und Abendkleid oder um eine glitzernde Interpretation von Lady Gaga. Das ist schnell nicht mehr so ganz ersichtlich, denn hier trifft man eins. Ausergewöhnliches. Man ist absolut hingerissen von der Musik, dem Tanz, dem Glitzer. Die Musik geht aus. Die Künstlerin geht. Wow, Atemberaubend‘‘

Facts:

Wann – Fr. 27.09.2019, 21:00 Einlass, 22:00 Stage Time

Wo – Zigarre/k2acht Heilbronn

Tickets –VVK 15 Euro / Restkontigent an der Abendkasse

LineUp – folgt…