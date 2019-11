Guck, ich flex‘! Nach der äußerst erfolgreichen und ausverkauften 'Ballin' Tour' legt Luciano nach und geht im Dezember wieder auf Tour samt brandneuem Album! Luciano liefert mit größter Lässigkeit modernen Straßenrap mit Ohrwurmpotenzial und der gewissen Dosis von ganz eigenem Vibe und Style, der ihm in der Deutschrap-Landschaft so einzigartig macht.

Erst kürzlich veröffentlichte Luciano mit La Haine seinen Beitrag zum Sommerhit des Jahres und verkündete kurze Zeit später zur Feier des Eid Mubaraks, dass ein neues Album bald erscheinen wird – Fans versprechen sich also viel zum kommenden Release! Das letzte Album 'L.O.C.O.' trumpfte nicht nur mit abwechslungsreichem Sound auf, sondern auch mit Feature-Gästen aus Deutschlands HipHop-Elite wie Capital Bra, Nimo, Eno, Yung Hurn uvm. Aber das war nicht alles: sogar UK Grime Artist Fredo und Franzose Kalash Criminel steuerten einen Part bei. Die Zahlen sprachen für sich: Platz 4 der Album Charts und Platz 1 der HipHop Album Charts mit L.O.C.O. Am Release Day schaffte es jeder Song des Albums in die Top 100 auf Spotify, wo Luciano mittlerweile über 2,2 Mio monatliche Hörer zählen kann. Mit seiner Solo-Single 'Meer' erreichte Luciano mit Platz 3 bisher seine höchste Chartplatzierung und sogar Platz 1 als Feature auf Capital Bras Roli 'Glitzer Glitzer'.