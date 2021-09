Luciano kehrt 2021 mit seiner AQUA TOUR zurück auf die Bühnen Deutschlands!

Über Nacht veröffentlichte Luciano mit seinem Surprise-Drop "EXOT" sein 4. Album, welches endgültig seinen Status in der Szene zementierte. Fans durften sich über ganze 24 Songs mit hochkarätigen Features wie US-Platin-Rapper YG, Shirin David, Reezy, Yung Hurn uvm. freuen. Dass Luciano so gut wie kein Zweiter den aktuellen Zeitgeist trifft, blieb auch bei dem Team von Late Night Berlin nicht unbemerkt. Gleich mehrfach wurde der Drillminister dieses Jahr eingeladen und sorgte mit seinem Charisma für Entertainment auf den deutschen Bildschirmen. "The hardest working man in German rap business" hat zudem kürzlich seine 2. Kollektion der eigenen Fashionbrand „GANG GANG” veröffentlicht, die innerhalb kürzester Zeit SOLD OUT ging. Selbst seine eigenen Cornflakes mit dem Namen "Loco Charmz" sollen bald auf den Markt kommen. Mit knapp 4 Mio. Streams auf Spotify und über 1,5 Mio. Followern auf Instagram zählt er zu den erfolgreichsten Rappern Deutschlands mit mehr als 10 Gold- und 3-Platinauszeichnungen für seine Musik.

Entsprechend darf man sich bei der ersten Arena Tour des Drillministers auf eine nie zuvor dagewesene Show freuen.