Lucienne Renaudin Vary & Ti Allhoff

Trompete & Klavier

Stadthalle Göppingen Blumenstraße 41, 73033 Göppingen

Im Duo lassen die beiden ihrer Neugier und Spielfreude freien Lauf. Neben Bach und Françaix stehen Songs von Gershwin, Nat King Cole und den Beatles auf ihrem Programm: „Jazz meets Klassik“

...das ist für Lucienne Renaudin Vary und Tim Allhoff mehr als ein Label – gelebte Realität.

Musikalische Freiheit mit einer klaren Absage an Schubladendenken jeglicher Art: Das verkörpern Lucienne Renaudin Vary und Tim Allhoff. 

Sie: eine französische Trompeterin, topp ausgebildet am renommierten Pariser Conservatoire National Supérieur de Musique, OPUS-Klassik-Preisträgerin und die erste Frau, die je mit dem Schweizer Arthur Waser Preis zur Förderung hochbegabter, junger Solisten ausgezeichnet wurde. 

Er: ein deutscher Pianist, Komponist und Arrangeur, der zwar Jazzklavier studiert hat, aber immer auch der Klassik verbunden blieb. Erst kürzlich hat er mit einer Bach-CD Aufsehen erregt

Stadthalle Göppingen

Foto: Tobias Fröhner

