Lucienne Renaudin Vary & Ti Allhoff

Im Duo lassen die beiden ihrer Neugier und Spielfreude freien Lauf. Neben Bach und Françaix stehen Songs von Gershwin, Nat King Cole und den Beatles auf ihrem Programm: „Jazz meets Klassik“

...das ist für Lucienne Renaudin Vary und Tim Allhoff mehr als ein Label – gelebte Realität.

Musikalische Freiheit mit einer klaren Absage an Schubladendenken jeglicher Art: Das verkörpern Lucienne Renaudin Vary und Tim Allhoff.

Sie: eine französische Trompeterin, topp ausgebildet am renommierten Pariser Conservatoire National Supérieur de Musique, OPUS-Klassik-Preisträgerin und die erste Frau, die je mit dem Schweizer Arthur Waser Preis zur Förderung hochbegabter, junger Solisten ausgezeichnet wurde.

Er: ein deutscher Pianist, Komponist und Arrangeur, der zwar Jazzklavier studiert hat, aber immer auch der Klassik verbunden blieb. Erst kürzlich hat er mit einer Bach-CD Aufsehen erregt