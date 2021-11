Lucifer Rising Pt.IIContinental Concerts, WE -Live Agency, Deaf Forever, metal.de und Musix präsentieren:Lucifer Rising Pt.II…from the very depths of hell!!

Mit neuem, kultigenPackage bringen wir Euch, kurz vor dem Jahreswechsel noch ein düsteres Highlight in deine lokale Konzerthalle!

Mit Knife(DE), Speed-Black-Metal Punk aus Hessen, und der „female fronted“ Black Metal Combo Daemonesq(DE), haben wir zwei aufstrebende Newcomer aus heimischen Gefilden an Bord.

Ultha(DE) stehen für eine unheilvolle Gratwanderung zwischen Dark-, Doom-und Blackmetal.

Das Schweizer Duo (!!) Bölzer bringt eine brachiale, extravagante und eigenständige Wildheit mit ihrem Mix aus Black und Death auf die Bühnenbretter.

Headliner sind Nifelheim, rund um die Evil-Twins Tyrant und Hellbutcher. Mit dieser schwedischen Ikone des Black Metal, die auch gerne mal am 80er Speed/Thrash kratzt, wird der Abend dunkel und düster zu Ende gehen! Watch the Sodomizer!

Info: https://www.facebook.com/luciferrisingfestival

2-G-Regelung