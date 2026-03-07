Ein Doppelabend, der die Herzen höher schlagen lässt! Nicht nur vereint LUCK / UNLUCK gleich zwei der drei Artists in Residence von Gauthier Dance. Das Stücke-Duo punktet zudem mit einem starken Kontrast voller spielerischer Spannung. Eric Gauthier hat mit dem Gegensatz, der dem Programm seinen Namen gibt, bei beiden Künstler:innen einen Nerv getroffen. Denn sowohl für Aszure Barton als auch für Hofesh Shechter hängen diese Kategorien ganz unmittelbar mit dem Schaffensprozess selbst zusammen. Oder anders ausgedrückt: Eine neue Kreation ist immer auch eine Wette.

Aszure Barton findet, sie hat Glück, am Leben zu sein. Nicht, weil das Leben fair ist – ist es nicht. Sondern weil es überhaupt passiert ist. Schließlich ist es äußerst unwahrscheinlich, dass es uns gibt! Wir kommen in Körpern an, um die wir nicht gebeten haben, und werden in Systeme geworfen, die bereits existieren. Und dennoch bringen wir Dinge zustande.

Glück ist nicht fair. Es ist nicht moralisch. Es belohnt uns nicht, wenn wir uns gut verhalten. Aber es wird von Bewegung angezogen. Also: beweg dich. Die Zeit rast. Aszure Barton lebt ihre Arbeit – sie recherchiert, bereitet sich vor und ihre Gedanken kreisen ständig darum. Aber Theorie allein reicht nicht aus. Barton glaubt an die Bewegung. Nur weil sie sich rigoros vorbereitet, kann sie loslassen. Das Studio nutzt sie als Multitasking-Raum, um ihrer planerischen Seite eins auszuwischen. Sie reagiert auf die Menschen vor ihr.

Das Unerwartete wird zum Material. Der Fehler ist die Magie. Pech wird zu Glück. Und die Tänzer:innen sind Teil der Verschwörung. Es entsteht ein kollektives Vorwärtsdrängen. Jeder Körper erweitert das Feld, vervielfacht das Risiko und schafft mehr Orte, an denen das Glück landen kann. Das Kollektiv weiß Dinge, die ein einzelner Geist nicht erfassen kann. Aszure Barton sagt: „Es ist meine Aufgabe, Menschen in Bewegung zu bringen – ihren Instinkten zu vertrauen, kreativ zu sein. Die Tänzer*innen, wir sind hier – unwahrscheinlich präsent, lebendig. Ich feiere, dass wir gemeinsam hier sind. Ja, wir sind Menschen. Wir sind egoistisch, absurd, wir warten, wir wollen, wir hoffen, mit offenem Mund und hungrig. Um weniger einsam zu sein – vielleicht sind wir deshalb hier! Wir erweitern gemeinsam die Oberfläche. Das Glück fällt, wo es will, wie Vogeldreck. Brutal, krude, schön, zufällig.“ Schaffen ist Provokation, sagt sie. Wenn Eric Gauthier sie also mit LUCK herausfordert, ist es Zeit zu spielen. Zeit, ihre Wette zu platzieren ...

Auch Hofesh Shechter geht eine Wette ein. Mehr noch: Mit UNLUCK geht er aufs Ganze und fordert das Schicksal heraus. Hinter dieser Absichtserklärung verbirgt sich mindestens ebenso viel Selbstironie wie bange Erwartung. Der Choreograph aus Großbritannien legt es darauf an, den Probenprozess für sein neues Stück in eine Mutprobe zu verwandeln – wie er halb augenzwinkernd, halb ernst gemeint sagt. Shechter: „Als kreativer Mensch will ich glauben, dass die Wirkung, Qualität und Authentizität meiner Arbeit nicht von einer abergläubischen Einstellung oder vom Glück abhängt.“ Dumm nur, dass Shechter seinen Alltag bis jetzt offenbar mit allerlei kleinen abergläubischen Ritualen gepflastert hat. Dazu gehören banale Dinge wie morgens das Bett zu machen und bloß nicht die Hose zu wechseln, solange der Schaffensprozess läuft. Aber auch psychologisch Grundsätzlicheres ist dabei. Zum Beispiel nie im Vorfeld positiv über die entstehende Choreographie zu sprechen. Bei den Proben keine Presse zulassen.

Doch damit ist jetzt Schluss! Shechter macht sich daran, in großem Stil das eigene Unglück heraufzubeschwören. Mutwillig bricht er sämtliche selbst gesetzten, bewährten eisernen Regeln. Dass er damit gegen all seine Instinkte arbeitet? Geschenkt! Denn es winkt ein Erkenntnisgewinn, der weit mehr zählt als der Erfolg oder Misserfolg einer einzelnen Premiere: endlich herauszufinden, was passiert, wenn wir unsere eingefleischten Gewohnheiten über Bord werfen. Der frühere H. Shechter hätte gefürchtet: „Auf diese Weise wird mein neues Stück garantiert ein künstlerisches Desaster.“ Der neue Hofesh S. sagt: „Mein neues Stück wird ein Triumph.“ Das wäre dann also … UNLUCK.

Eine Produktion von Theaterhaus Stuttgart

in Koproduktion mit Orsolina28 Art Foundation