Rockabilly, Surf und 60’s Garage Sound - live bei der Musiknacht Nürtingen.

Der Lifestyle der Fifties, Hot Rods, alte Motorräder und Rock ’n’ Roll, der richtig abgeht! Die einzigartige Bühnenshow verwandelt jede Veranstaltung innerhalb von kürzester Zeit in eine brodelnde Rockabilly- Party. Don’t be square; be there !