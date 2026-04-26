LUCKY CHOPS (Brass Band, NYC) - Brass & Pop Festival Tübingen 2026

Lucky Chops entfesselt seit seiner Gründung im Jahr 2006 energiegeladenen, mitreißenden Brass-Funk – ursprünglich in den U-Bahnen von New York City.

Die unbändige Energie der Band entspringt ihrem tiefen Wunsch, die heilende und inspirierende Kraft der Musik mit anderen zu teilen.

Diese Kraft hat weltweit Anklang gefunden: Millionen von Menschen lassen sich von ihrer Musik begeistern, ihre Videos wurden hunderte Millionen Male angesehen, und ihre mitreißenden Live-Auftritte führten sie bereits in zahlreiche Länder rund um den Globus.

Trotz ihres vollen Tourplans auf mehreren Kontinenten engagieren sich die Mitglieder von Lucky Chops mit großer Leidenschaft auch in der Musikbildung. Sie geben regelmäßig Workshops und Bildungsprogramme, um die nächste Generation von Musikerinnen und Musikern zu fördern und zu inspirieren.