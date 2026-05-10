Lucky Chops (US)

Wieder verwandelt das Internationale Brass & Pop Festival 2026 Tübingen in eine tanzende Neckarmetropole.

An vier Tagen treffen sich internationale Bands zu Konzerten um den gemeinsamen europäischen und transatlantischen Gedanken zu stärken. Besucher*innen können sich von der milden Sommerluft und großartiger Musik tragen lassen und dabei sein, wenn renommierte Bands wie die New Yorker „Lucky Chops“, die französischen „Les Yeux de la Tête“, die 70s Tribute Lokalmatadoren „Sonic Love“ oder die Berliner Indie-Band „Von Wegen Lisbeth“ die Bühne in der Panzerhalle im französischen Viertel zum Beben bringen. Jeden Abend gibt es darüber hinaus coole Supportbands, sowie leckere Drinks und Foodtrucks.