Partypeople aufgepasst! Endlich Feierabend und Lust, mit den Jungs und Mädels ordentlich ins Wochenende zu starten?

Dann seid ihr im PURE in der Friedrichstraße 13 bei „Me & My Crew” genau richtig. Frühes Kommen lohnt sich – bis 23 Uhr ist der Eintritt frei und Getränke zu Happy-Hour-Preisen warten an der Bar. Die Shots kann man sich dann für je zwei Euro sichern, Bier für je drei Euro, ausgewählte Longdrinks für je fünf Euro und spannende Cocktails für je sechs Euro. Alle Mädels im Dreiergespann dürfen sich zudem über eine Flasche Prosecco aufs Haus freuen. Für den passenden Sound sorgen lokale DJs mit satten HipHop-Beats und dem Neuesten aus R&B und Urban Music. Also nichts wie raus aus dem Büro und rein ins wohlverdiente Wochenende, mit der gesamten Crew die Freundschaft feiern!