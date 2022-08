Der Sommer ist zwar fast vorbei, aber das PURE kann mit feurigen „Vibes” Abhilfe schaffen.

Im September kann man sich jeden Samstag auf bestes Entertainment und das Party-Highlight des Wochenendes freuen. Wechselnde lokale DJs heizen Woche für Woche mit freshen Sounds aus Urban, R&B und HipHop ab 21 Uhr den Kessel so richtig ein, bis die Wände wackeln und der Dancefloor bebt! Und mit dem Lieblingsgetränk in der Hand wird jede Party noch besser: Bis 23 Uhr gibt’s neben kostenlosem Eintritt tolle Happy-Hour-

Getränkespecials mit hochwertigen Spirituosen an der Bar. Shots kosten nur noch zwei Euro, das Bier gibt es bereits für drei Euro, ausgewählte Longdrinks gehen schon für fünf Euro über die Theke und Cocktails schlagen mit sechs Euro zu Buche. Auf alle Mädels zu dritt wartet noch eine extra Flasche Prosecco sponsored by PURE. Da kommt pure Freude auf! Also ab in die Friedrichstraße 13, die letzten unvergesslichen Sommernächte genießen …