Wem der Sommer nicht heiß genug war, der darf auf keinen Fall die heißeste Party des Monats verpassen:

Bei „El Fuego De La Noche” im PURE kommt garantiert jeder durch wilde Dancemoves ins Schwitzen. Die besten DJs der Stadt legen die besten Beats aus HipHop-, R&B- und Urban-Club-Music auf und heizen die Tanzfläche so richtig auf! Für die nötige Abkühlung sorgt das fachkundige Barpersonal mit Getränken zu Happy Hour Preisen von 21 bis 23 Uhr. Das Bier gibt’s für je drei Euro pro Flasche, einen Shot für je zwei Euro sowie hochwertige Cocktails für sechs Euro und obendrauf ausgewählte Longdrinks für je fünf Euro. Für die richtige Stimmung gibt’s in diesen zwei Stunden außerdem freien Eintritt sowie eine Flasche Prosecco für alle Girls im Dreiergespann aufs Haus. Alles getreu dem Motto: Wenn das Leben dir Zitronen gibt, … ab an die Bar und frag nach Salz und Tequila!