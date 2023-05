Grandiose Club-Dauerbrenner steigern die Stimmung ins Unermessliche und Lieblingssongs laden zum laut Mitsingen ein.

Schließlich weiß jeder, dass im Cocolores am „Coco Friday” die Hütte brennt und eine unvergessliche Partynacht bevorsteht, wenn die heißesten Girls und Boys Stuttgarts um 21 Uhr die Heiligen Hallen in der Friedrichstraße 15 betreten.

Zahlreiche Specials bis 23 Uhr wie freier Eintritt, Happy Hour an der Bar und Gratis-Prosecco-Flaschen für Mädels zu dritt versprechen ausgelassene Feieratmosphäre: Shots gehen bis 23 Uhr für je zwei Euro, Bier für je drei Euro, ausgewählte Longdrinks für fünf Euro und Cocktails für nur je sechs Euro über die Theke und sorgen für eine Abkühlung zwischendurch.

Die Bilder der wilden Partynacht gibt’s am Tag danach in der clubeigenen Cocolores-App – let’s make this a night to remember!