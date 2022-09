Feiertage sind dem Namen nach zum Feiern da! Da kommt der Tag der Deutschen Einheit doch wie gerufen, um ein Wochenende ganz getreu dem Motto „Party, Sleep, Repeat” zu zelebrieren.

Aus gegebenen Anlass wird aus diesem Grund am Sonntag wieder eine legendäre „Bottle Night” im PURE veranstaltet! Wer schon einmal eine miterlebt hat, weiß, dass man sich diese Partynacht im Kalender anstreichen und vor allem nicht entgehen lassen sollte. Die Hard Facts sprechen schon für sich: Dank freiem Eintritt bis 23 Uhr lohnt sich frühes Erscheinen! Als wäre das noch nicht Grund genug, gehen bis Mitternacht einfach alle 0,7-Liter-Spirituosenflaschenbestellungen gleich doppelt über die Theke! Unter dem Motto „zahl eins, nimm zwei“ lässt sich da schon die eine oder andere Runde für die Crew rausschlagen. Musikalisch wird dazu wie gewohnt ein Mix aus HipHop und R&B serviert – für freshe Tunes, satte Beats und heiße Moves auf dem Dancefloor. Dank der Möglichkeit, am nächsten Tag erst mal in Ruhe auszuschlafen, darf nämlich am Abend im Club in der Friedrichstraße 13 ordentlich gefeiert werden. Auf eine wilde Nacht!