Ausgelassen feiern liebt jeder. Am schönsten ist es aber, wenn die ganze Crew am Start ist.

Deswegen darf natürlich auch im August unser Friday-Event „Me & My Crew” nicht fehlen! Wer motiviert ist, kann an diesem Freitag also die ganze Crew zusammentrommeln und die Tanzfläche unsicher machen. Für beste Musik ist mit feinsten HipHop, R&B und Urban Tunes von lokalen DJs sowieso gesorgt. An der Bar gibt’s bis 23 Uhr freshe Getränke zu Happy-Hour-Preisen – angestoßen wird natürlich auf die Freundschaft! Shots gehen für je zwei Euro, Bier für je drei Euro, ausgewählte Longdrinks für nur 5 Euro und Cocktails für sechs Euro über die Theke. Bis 23 Uhr ist der Eintritt frei und jedes Mädels-Dreiergespann bekommt eine Flasche Prosecco aufs Haus. Cheers, auf die Freundschaft!