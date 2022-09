Ganz nach dem Motto „Nie ohne mein Team” geht die beliebte Veranstaltungsreihe „Me & My Crew” in der Friedrichstraße 13 in die nächste Runde.

Jeden zweiten Freitag im Monat heißt es bis 23 Uhr: Happy Hour an der Bar mit zahlreichen Drinks zu Special Preisen, eine Flasche Prosecco aufs Haus für jedes Mädels-Dreiergespann und kostenfreier Eintritt für alle!